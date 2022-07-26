Барнаул, 26 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Телеграм-канал правительства Алтайского края 26 июля известил о встрече губернатора Виктора Томенко с генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорем Домаренко, в ходе которой «Газпром» удостолиося благодарности за масштабную программу газификации региона.

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«Мы благодарны компании «Газпром» за то, что программа газификации Алтайского края в период с 2021 по 2025 год является самой большой среди всех субъектов России. Объем финансирования там составляет порядка 60 миллиардов рублей. Самое главное: в результате реализации инвестпрограмм «Газпрома», социальной догазификации у нас значительно повысится уровень газификации. Больше людей почувствуют удобство и выгоду использования природного газа», — пояснил Виктор Томенко.

Напомним, порядка 10% газа в Алтайском крае потребляют теплоснабжающие организации. На долю населения приходится 37% — один из самых высоких показателей по сравнению с соседними регионами.

Суммарное потребление газа в Алтайском крае превышает 700 миллионов кубометров в год. Продолжается строительство газопроводов и подключение новых потребителей, объемы поставок газа постепенно растут. в большинстве субъектов Сибири, обеспеченных природным газом, действуют меры адресной поддержки по подведению газа в дом и приобретение газового оборудования.

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