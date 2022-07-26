Москва, , 15:09 — REGNUM Если страны Европы прекратят выдачу шенгенских виз российским гражданам, то со стороны России наиболее вероятно будут приняты ответные меры, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Шенген

«Пока российские власти заявляют о намерении сохранить возможность взаимного туризма граждан РФ и европейских государств, но, если выдача виз россиянам будет прекращена, то власти ограничат для европейцев возможность въезда на территорию России.

При этом, есть вероятность и другого сценария — если все же визовое взаимодействие будет прекращено на уровне ЕС в целом, то РФ попытается инициировать заключение двусторонних соглашений с теми государствами, которые не поддержат общую политику ЕС.

Безусловно, это существенно затруднит для российских граждан возможность посетить ряд государств, но не исключит ее полностью.

В то же время, учитывая заявления европейских властей об «исчерпании возможностей для дальнейшего санкционного давления», наиболее негативный сценарий можно оценить, действительно, как невозможный, по крайней мере, абсолютно противоречащий здравому смыслу.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейские страны могут перестать выдавать гражданам России шенгенские визы, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

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