Вологда, 26 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Для вологодского губернатора Олега Кувшинникова новость о попадании в санкционный список Великобритании не стала неожиданной. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Vologda-oblast.ru Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

«Для меня эта новость не стала неожиданностью. Я все эти годы отстаивал интересы нашего региона и нашей страны на всех политических и экономических площадках. Я не имею никакой недвижимости и счетов за рубежом, также как и моя семья. Отдыхаю я только в России, а все мои дети — их трое — живут в Российской Федерации и судьбу свою связывают только с нашей страной. Я уверен, что попадание в санкционный список не доставит мне никаких неприятностей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 42 фамилии.