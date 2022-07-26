Мурманск, , 16:28 — REGNUM Учёные из НИЦ «Курчатовский институт» планируют провести подводное обследование атомной подводной лодки (АПЛ) Б-159. Об этом сообщил заместитель начальника управления нераспространения и физической защиты института Николай Книвель на конференции «Подъем затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана» в Мурманске.

Подлодка Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Николая Книвеля, учёными до конца 2022 года планируется провести обследование затонувшей АПЛ Б-159 при помощи обитаемого подводного аппарата.

В опубликованном в 2021 году плане мероприятий по реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике говорилось, что Россия собирается поднять затонувшие подлодки К-27 и Б-159.

Отметим, что советская атомная подводная лодка Б-159 была спущена на воду 6 июня 1963 года. Затонула 30 августа 2003 года вблизи острова Кильдин во время буксировки для утилизации. Погибли девять человек, одному удалось спастись.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области более 50 затонувших судов и их останков планируют поднять и утилизировать в течении трёх лет.

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