26 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало список лиц, попавших под новые ограничительные санкции. Вместе с российскими чиновниками и бизнесменами под санкции также попал ряд граждан Сирии, которым запрещён въезд на территорию Великобритании и ведение в стране коммерческой деятельности. В числе попавших под санкции - офицеры сирийской армии, командующие отрядами ополчения и ряд других лиц. Однако ни один из попавших под санкции граждан Сирии не имеет никакого отношения к Украине.

Артемий Шарапов, , 16:12 — REGNUM С некоторых пор в российских СМИ стало правилом хорошего тона не искать логики в том, по какому принципу коллективный Запад вводит санкции против России. Под запрет попадают артисты, творческие коллективы и даже гуманитарные организации, которым ставится в вину ни много ни мало спонсирование терроризма. Однако в этот раз на Западе, кажется, решили добавлять в санкционные списки по признаку «хорошо относится к России».

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Во вторник, 26 июля, МИД Великобритании опубликовал очередной санкционный список. В него попал ряд лиц, которые, как сообщается, связаны с проведением специальной военной операции российских войск на Украине. Помимо ряда официальных лиц из правительства России, в список также попал ряд граждан Сирии, однако принцип введения против них персональных санкций не очень понятен.

В первую очередь под санкции попали офицеры сирийской армии и командиры отрядов проправительственного ополчения. В их числе — лидеры ополчения православных христиан Набель Абдалла и Симон аль-Вакиль из провинции Хама. В ходе гражданской войны в Сирии православное ополчение смогло остановить наступление террористов на города Скайлабия и Мхарда. Затем православные ополченцы присоединились к правительственным войскам в ряде военных операций по освобождению оккупированных территорий страны.

Согласно заявлению британского МИДа, аль-Вакиль и Абдалла обвиняются в поддержке политики и действий, которые «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Что именно понимается под этой формулировкой — не уточняется.

Набель Абдалла Набель Абдалла интервью Союзу «Христианский мир»

Оба командира известны своей пророссийской позицией, неприятием политики США на Ближнем востоке. Они также высказывались в поддержку специальной военной операции на Украине против действий киевского режима, которые привели к расколу в православной церкви.

Под санкции также попал командир ополчения палестинских беженцев в Сирии Мухаммед аль-Шалти и Абу Ханни Шаммут — известный сирийский полевой командир.

Все четверо военных также обвиняются в вербовке сирийцев для участия в военных действиях на территории Украины. Почему именно эти командиры попали под такое обвинение, догадаться нетрудно. За свою храбрость в боях с террористами они были представлены к ряду российских военных и гражданских наград, что, с точки зрения коллективного Запада, по умолчанию преступление. Ведь каких-либо доказательств «вербовки сирийцев» британский МИД не предоставил.

Однако если здесь логика Лондона ещё примерно понятна (военный сотрудничает с Россией = поддерживает операцию на Украине), то почему под санкции попал директор сирийской авиакомпании Cham Wings Иссам Шаммут — загадка. Согласно заявлению британских властей, на своей должности Шаммут «приносит пользу сирийскому режиму и связан с другими причастными лицами, имеющими связи с сирийским режимом». В чём именно состоит преступление, неизвестно. И каким образом это имеет отношение к ситуации на Украине — тем более. По сути, человека обвинили в том, что он выполняет свою работу и руководит гражданской авиакомпанией.

Точно так же не очень ясна логика, по которой под санкции попал генерал сирийской армии Салех аль-Абдалла, который командует 16-й бригадой сирийской армии. Ему просто приписали участие в репрессиях против мирного населения, и…всё.

Британские власти также внесли в список ряд руководителей сирийских частных охранных компаний, которым приписали сотрудничество с Россией в разработке месторождений фосфатов на территории Сирии.

Каким образом большинство из этих лиц причастны к ситуации на Украине, остаётся только догадываться. Складывается ощущение, что на Западе исчерпали список лиц, которым можно было бы что-нибудь запретить, поэтому просто вводят запреты против случайных лиц, обвиняя их во всех смертных грехах.

Впрочем, общий посыл Запада очевиден — под запрет попадают все, кто смеет высказываться в поддержку России или вести дела с российскими властями. И Украина здесь совершенно ни при чём.