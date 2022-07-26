Горловка, ДНР, , 15:07 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что новый обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских военных формирований был ранен местный житель.