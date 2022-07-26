Боровск, Калужская область, 26 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Прокуратура Боровского района организовала проверку по факту гибели работника, осуществлявшего разгрузку арматуры на территории предприятия, сообщили 26 июля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области Место происшествия

Предварительно установлено, что 25 июля около 13:46 при перемещении металлической арматуры на место отгрузки произошло её частичное обрушение, в результате чего погиб работник, стоявший в непосредственной близости. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на предприятии, которое занимается обработкой металлов, вечером, 15 июля произошел несчастный случай. Во время протяжки резинового покрытия руку рабочего затянуло в крутящийся вал. Потерпевший скончался.