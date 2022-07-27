Посёлок городского типа Судиславль, Костромская область, 27 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Жителя Башкирии, задержанного в Костромской области, будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура региона.

40. мвд. рф Наркотики

Мужчина намеревался реализовать 982 грамма мефедрона в Кировской области, но был перехвачен полицейскими в посёлке Судиславль. На допросе задержанный признался, что начал подрабатывать в этой сфере из-за финансовых проблем, связанных с кредитом.

Уголовное дело против дилера направлено в Судиславский районный суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, ранее в Костроме задержали 24-летнего уроженца Средней Азии. При нём нашли 200 граммов героина, который должен был быть продан на территории Костромской области. Ему также грозит до 20 лет тюрьмы.