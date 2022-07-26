Донецк, , 15:04 — REGNUM При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских военных формирований ранен местный житель. Об этом 26 июля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Флаг ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

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«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица — мужчины 1963 г. р. в результате обстрела ВФУ Куйбышевского района Донецка по адресу: ул. Одинцова, 19», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, добавили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля украинские боевики обстреляли территорию Донецка. Под огнём оказались Куйбышевский и Киевский районы города. Всего по населённому пункту во стороны ВСУ было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

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