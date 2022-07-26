Москва, , 15:04 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил в Москве с послом Ирана в РФ Каземом Джалали всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщили 26 июля в МИД РФ.

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«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с акцентом на важность его скорейшего восстановления в изначально согласованной конфигурации, утвержденной резолюцией Совета Безопасности ООН, а также некоторым другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента заявил, что депутаты страны требуют гарантий с американской стороны, если США хотят присоединиться к ядерной сделке 2015 года с Ираном.

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