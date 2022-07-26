Рига, , 15:02 — REGNUM

Шпион

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) призвала прокуратуру страны возбудить уголовное дело в отношении задержанного гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу белорусской военной разведки.

Об этом сообщило латвийское издание bb. lv со ссылкой на СГБ. Гражданин Белоруссии был задержан 15 февраля нынешнего года по подозрению в шпионаже. Утверждается, что задержанный тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской инфраструктуры.

Информация, полученная в ходе расследования службы, свидетельствует о том, что лицо получило разведывательную информацию как минимум по 17 объектам государственной важности.

По оценке СГБ, информация такого характера может быть полезна Белоруссии, а также ее союзнику России, в случае возможного военного конфликта с НАТО для планирования диверсий или атак на военные объекты и объекты критической инфраструктуры страны.

Утверждается, что для выполнения задания гражданин Белоруссии, проживающий в Латвии, был завербован в 2021 году в ходе своей поездки в Белоруссию.