Москва, , 15:00 — REGNUM Россия не сегодня приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции, заявил 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе общения с журналистами он прокомментировал слова главы Роскосмоса Юрия Борисова о планах по выходу России из проектов МКС после 2024 года.

Песков заявил, что решение о выходе Российской Федерации из проекта международной станции было принято не сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия работает над созданием собственной орбитальной станции.