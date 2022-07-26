Москва, 26 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Россия не сегодня приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции, заявил 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ходе общения с журналистами он прокомментировал слова главы Роскосмоса Юрия Борисова о планах по выходу России из проектов МКС после 2024 года.

Песков заявил, что решение о выходе Российской Федерации из проекта международной станции было принято не сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия работает над созданием собственной орбитальной станции.