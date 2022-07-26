Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии обвинили четырёх человек в мошенничестве с перепродажей пшеницы. Об этом 26 июля сообщат пресс-служба ведомства.

Пшеница

«Ответчики с целью получения неправомерной материальной выгоды в течение 2019 года закупали пшеницу грузинского происхождения без надлежащих документов, после чего указанные товары реализовывались как пшеница российского происхождения», — говорится в сообщении.

По версии следователей, злоумышленники с помощью такой комбинации получали компенсацию НДС при отсутствии для этого оснований. По предварительным данным государственному бюджету был нанесён ущерб в размере более 310 тыс. лари (около $6,5 млн рублей).

Сообщается, что следствие ведётся по статье, которая предусматривает использование поддельных финансовых документов группой лиц. Им грозит от четырёх до семи лет тюрьмы.