Ижевск, , 14:59 — REGNUM В Удмуртии с начала эпидсезона за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 17 089 человек, в том числе 3259 детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

Среди городов по числу пострадавших лидируют Ижевск — 8658 человек и Можга — 750 граждан. В районах республики клещи наиболее активны в Дебесском – 238 пострадавших, в Ярском – 214 человек, в Юкаменском – 180 человек и Граховском – 167 человек.

По результатам исследования клещей возбудитель клещевого энцефалита выявлен в 220 случаях из 12 874; возбудитель клещевого боррелиоза — в 4028 случаях из 9741.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с начала 2022 года зарегистрирован первый летальный исход от клещевого энцефалита. После укуса умер мужчина.

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