Бахчисарай, Крым, 26 июля 2022, 14:59 — REGNUM Реконструкция объектов Ханского дворца в Бахчисарае должна завершиться к ноябрю 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым по итогам поездки на объект главы региона Сергея Аксёнова 26 июля.
В состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений «Ханский дворец» входят 16 объектов. Отметим, что в феврале 2022 года вокруг реставрации объектов разразился скандал — на фасаде Графского корпуса Ханского дворца образовалась большая трещина.