Бахчисарай, Крым, , 14:59 — REGNUM Реконструкция объектов Ханского дворца в Бахчисарае должна завершиться к ноябрю 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым по итогам поездки на объект главы региона Сергея Аксёнова 26 июля.

Ханский дворец в Крыму Иван Шилов © ИА REGNUM

«К работам привлечено достаточное количество рабочей силы и техники. Благодаря решениям президента на восстановление объектов комплекса сооружений дворца выделено порядка двух миллиардов рублей. Данный объект уникален и является памятником культуры крымско-татарского народа. Наследие, которое нужно сохранить, чтобы люди видели и знали, как развивался Крым в разные периоды своей истории», — сказал Аксёнов.

В состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений «Ханский дворец» входят 16 объектов. Отметим, что в феврале 2022 года вокруг реставрации объектов разразился скандал — на фасаде Графского корпуса Ханского дворца образовалась большая трещина.