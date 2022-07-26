Энтеббе, Уганда, 26 июля 2022, 14:58 — REGNUM Роль Африки во внешней политике России значительно возрастёт, а западное направление сейчас «само себя отменяет». Об этом 26 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.
«Могу смело сказать, что роль африканского континента в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена», — сказал Лавров.
Он добавил, что это случилось бы независимо от того, что происходит на западном направлении, которое сейчас «само себя отменяет».
По его словам, значение Африки будет возрастать как в силу принципиальных, долгосрочных, неконъюнктурных интересов, так и в силу действий Запада по отношению к России.
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