Энтеббе, Уганда, 26 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Роль Африки во внешней политике России значительно возрастёт, а западное направление сейчас «само себя отменяет». Об этом 26 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.

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«Могу смело сказать, что роль африканского континента в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена», — сказал Лавров.

Он добавил, что это случилось бы, независимо от того, что происходит на западном направлении, которое сейчас «само себя отменяет».

По его словам, значение Африки будет возрастать как в силу принципиальных, долгосрочных, неконъюнктурных интересов, так и в силу действий Запада по отношению к России.