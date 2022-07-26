Волгоград, 26 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Межрегиональный аграрный фестиваль «Волга-Дон Агро Фест» пройдёт 30 июля в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе администрации региона.

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На площадке «Волгоград Арены» будут работать две зоны. На первой, бесплатной, свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители всех волгоградских районов. Выставочные образцы можно будет попробовать и сразу приобрести. На второй площадке, вход на которую предусмотрен по билетам, пройдёт выставка продукции виноделов из разных регионов России, в том числе Волгоградской области — самого северного субъекта, где виноград выращивают в промышленных масштабах.

На фестивале для гостей выступят творческие коллективы, для посетителей также будут работать специальные мобильные стойки Туристского информационного центра Волгоградской области. Предусмотрены и бесплатные пешеходные экскурсии на мемориальный комплекс «Героям сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.