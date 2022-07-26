Донецк, 26 июля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян киевскими боевиками из миномётов. Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Министерстве обороны России осведомлены о ситуации с заблокированными из-за мин в территориальных водах Украины 70 иностранными судами.