Новосибирск, , 14:57 — REGNUM В цеху Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина начали изготавливать металлический каркас стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в мэрии города.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас делают самый важный и интересный элемент — барабан, на котором будут крепиться LED-экраны. В монументальном искусстве такое не применялось. В этом эксклюзивность проекта», — прокомментировал один из авторов проекта «Стела трудовой доблести» в Новосибирске Денис Стритович.

Открыть стелу планируется 3 ноября 2022 года.

Напомним, что ранее Новосибирск получил высокое звание «Город трудовой доблести». Решение принято 2 июля 2020 года на заседании оргкомитета «Победа». Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.