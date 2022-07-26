Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Известные исполнители Post Malone (Остин Ричард Пост) и Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини) опубликовали видео на совместную песню I Like You. Об этом сообщил портал Rap-Up 26 июля.

Post Malone и Doja Cat Кадр из клипа I Like You

В ролике Post Malone выступает в роли художника, создающего образ загадочной героини, которой впоследствии оказывается Doja Cat. Сама композиция I Like You вошла в недавний альбом рэпера под названием Twelve Carat Toothache.

Напомним, премьера альбома Twelve Carat Toothache состоялась 3 июня 2022 года. Пластинка стала четвёртым полноформатным релизом Post Malone.

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