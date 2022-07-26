Москва, 26 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Во второй половине дня 26 июля Москву ждут ливни, гроза и ветер. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Елена Островская ИА REGNUM Гроза в Москве

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются ливни, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Москвичей и гостей столицы призвали быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили поблизости от деревьев.