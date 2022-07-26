Москва, 26 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В июне в еврозоне выросла до рекордных за всю историю наблюдений 8,6%, а в странах Балтии в июне годовая инфляция намного превысила уровень годовой инфляции по еврозоне в целом и находится на уровнях 19-22%. Причины такого роста инфляции фактически находятся в газовой сфере, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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«Если бы в начале 2022 года Германия не испугалась бы запустить в эксплуатацию «Северный поток — 2», возможно, что биржевые цены на газ не превышали бы сегодня $400 за тысячу кубометров.

Теперь чиновники Брюсселя намерены сократить потребление газа в ЕС на 15% до конца года, что в данный момент вызывает протест у многих стран восточной Европы.

Но даже если ЕС примет такую тактику, она не сильно поможет, пока в самом Брюсселе не выведут из-под санкций вопрос о ремонте турбин для «Северного потока».

С 27 июля 2022 года объём поставок газа Газпромом в Европу через «Северный поток» сократится до 33 млн кубометров в сутки, так как Газпром был вынужден остановить ещё одну турбину этого газопровода из-за возможных новых санкций.

Биржу TTF в Нидерландах и весь европейский спотовый рынок газа начало снова лихорадить: всего за два дня биржевая цена на газ подскочила на 22% и снова вернулась на уровни весны 2022 года в $2000 за тысячу кубометров», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейские страны поддались панике из-за озвученного Газпромом решения снизить ежедневные поставки российского газа по «Северному потоку», заявил обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол.

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