Москва, , 14:55 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») назвал сомнительной инициативу Минстроя включить в тарифы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) цифровую инфраструктуру.

Александр Хинштейн Er.ru

«Весьма сомнительная инициатива Минстроя: включить в тариф «цифровую инфраструктуру», — убежден Хинштейн.

«Почему граждане должны оплачивать из своего кармана модернизацию ЖКХ, если эта инфраструктура принадлежит управляющим компаниям? Пусть раскошеливаются сами за счёт своих прибылей», — рассуждает парламентарий в телеграм-канале.

Он напомнил, что подобное уже было, когда жителей принудительно заставляли устанавливать индивидуальные счётчики, но затраты на общедомовые нужды включали в тариф.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило включить в тарифы ЖКХ для потребителей расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры отрасли. Таким образом, из платежей за тепло и воду можно будет напрямую финансировать проектирование и установку систем интеллектуального управления инженерными сетями, в том числе умных счетчиков, систем контроля зданий, указали в ведомстве.

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