Брюссель, , 14:53 — REGNUM Министры энергетики стран ЕС согласовали механизм сокращения потребления газа, при этом вместо ранее предлагаемых 15% Испания и Португалия сократят потребление лишь на 7%. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Соглашение стран ЕС устанавливает, что предлагаемое сокращение потребления будет «добровольным» и ни в коем случае не «обязательным».

Согласно документу, сокращение потребления на 15% будет применяться ко всем странам Евросоюза. Исключение составят Испания, Португалия, а также такие острова, как Мальта и Ирландия.