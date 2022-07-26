Уфа, , 15:14 — REGNUM Апелляционное определение Омского областного суда о признании факта наличия трудовых отношений между ООО «Тесла» и скончавшимся в Башкирии в результате несчастного случая на производстве монтажником оставил в силе Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в городе Кемерово. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Башкирии.

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Сообщается, что осенью 2021 года в Гострудинспекцию по региону обратилась жительница г. Омска, которая сообщила, что её 37-летний муж, работавший на объекте в башкирском городе Салават, скончался в результате несчастного случая, произошедшего на производстве, при этом в ООО «Тесла» (г. Омск), где мужчина около года трудился монтажником, факт трудовых отношений с ним не признают, в результате семья, в которой без отца остались трое детей, не может получить положенных выплат.

В ходе проверки было установлено, что 21 июня 2021 года ООО «Тесла» направило своего сотрудника в г. Салават для выполнения работ по реконструкции тепловых сетей на объекте заказчика (ООО «БашРТС»). При этом согласно договору подряда, который был заключён между предприятиями, вся ответственность за соблюдение требований техники безопасности с момента передачи площадки была возложена на ООО «Тесла».

"14−16 июля тепловую камеру, где трудилась бригада, затопило — произошла авария. 17 июля работы было решено продолжить — два монтажника по заданию мастера спустились в камеру убрать лопатами грязь, образовавшуюся из-за подтопления, машинист экскаватора опустил туда ковш. В это время над 37-летним монтажником произошёл обвал грунта. Потоком земли мужчину снесло с места, он ударился о трубы, из которых потекла вода. Пострадавшего достали из-под обвала, прибывшая на место бригада скорой помощи доставила его, получившего тяжёлые травмы грудной клетки, брюшной полости и таза, в городскую больницу, где 21 июля мужчина скончался», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что при этом семье скончавшегося рабочего сообщили, что погибший не являлся сотрудником ООО «Тесла», поскольку он выполнял работы по договору гражданско-правового характера, поэтому произошедший с ним несчастный случай нельзя считать производственным.

«Однако государственным инспектором труда было установлено, что договор гражданско-правового характера от 28 июня 2021 года фактически регулирует трудовые отношения, возникшие ещё с 14 сентября 2020 года, что было доказано в судебном порядке», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что ООО «Тесла» обратилось с апелляцией в Омский областной суд, который оставил в силе решение Центрального районного суда г. Омска о признании отношений трудовыми для последующей квалификации несчастного случая как связанного с производством.

Отмечается, что в июле 2022 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в городе Кемерово поддержал позицию Гострудинспекции, признав судебные акты нижестоящих инстанций обоснованными и законными.

Сообщается, что, хотя судебные решения вступили в силу, ООО «Тесла» не исполнило предписание Гострудинспекции с требованием оформить документ, доказывающий производственный характер полученной травмы. По данному факту в отношении работодателя было возбуждено административное дело, в Центральный районный суд г. Омска был направлен иск о понуждении исполнения акта инспекторского реагирования.