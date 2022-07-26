Курск, 26 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

26 июля выявлено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 215 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 302 пациента, в том числе 32 — за последние сутки.

Всего скончались 2496 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.