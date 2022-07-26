Париж, 26 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Во Франции поиск добровольцев среди семей, которые готовы разместить у себя украинцев, продвигается трудно. Об этом сообщила президент ассоциации помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера.

(сс) Silar Украинские беженцы на пункте выдачи помощи в Кракове

В эфире радиостанции FranceInfo она пожаловалась на проблемы, с которыми сталкиваются волонтёры. По словам президента ассоциации, в стране имеется дефицит семей, готовых принять украинских беженцев. А те французы, кто разместил у себя их, столкнулись с непосильными расходами.

«Когда вы принимаете гостей у себя дома, либо в небольшой квартире по соседству, вы хотите делать это один, два, три месяца, но не видите выхода и думаете, что не сможете оплатить все эти расходы, потому что те, кого приютили, не обязательно являются людьми с достаточными средствами», — сказала Шарьера.

По её словам, у волонтёрства «есть свои пределы».