Москва, 26 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России осведомлены о ситуации с заблокированными из-за мин в территориальных водах Украины 70 иностранными судами. Об этом 26 июля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Да, это известная ситуация, на сколько я понимаю, о ней знают в министерстве обороны. Именно компетенции этого ведомства сейчас относятся к этой проблеме», — подчеркнул он.

При этом официальный представитель Кремля не стал давать комментариев по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из-за мин в украинских территориальных водах остаются заблокированными около 70 иностранных судов из 16 стран. При этом одно судно, заблокированное в портах Украины, должно привезти продовольствие в Египет.

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Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в черноморских портах Украины (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный), находящихся под контролем киевского режима, сохраняется высокая минная опасность.

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