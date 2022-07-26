Ростов-на-Дону, 26 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Платные парковки за год принесли Ростову-на-Дону немногим более 1 млн рублей. Такие данные привёл начальник планово-договорного отдела городского департамента автодорог и организации дорожного движения Валерий Атоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

«Средства небольшие, но главной целью реализации проекта является упорядочение режима парковки в центре города. К тому же много времени ушло по независящим от нас причинам на создание системы межведомственного взаимодействия. Сейчас она практически действует, что позволяет привлекать к ответственности тех, кто нарушает правила парковки», — отметил он.

Отмечается также, что общий объём планируемых инвестиций в проект со сроком действия по 2027 год составляет 553,3 млн рублей. Уже вложено 366,6 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сеть платных парковок в Ростове-на-Дону была создана в 2016 году. Всего в областном центре обустроено порядка 6,5 тыс. мест. Пандемийный 2020 год для оператора платных парковок в Ростове-на-Дону завершился с крупным убытком. В частности, убыток ООО «Ростовское парковочное пространство» составил 40 млн рублей, выручка — 10,6 млн рублей.

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