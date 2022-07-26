Кишинёв, , 14:50 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица приняла прибывших в Кишинёв представителей Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Проверка theilr

«Целью миссии в нашей стране является проведение первой оценки программы ECF-EFF при поддержке Механизма расширенного кредитования (ЕКФ) и Механизма расширенного финансирования (ЕФФ)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проверки будут проходить до 29 июля. После этого представители МВФ дадут властям республики рекомендации.

Напомним, МВФ запустил программу кредитования Молдавии в декабре 2021 года. Она рассчитана на 40 месяцев. Планируется выделить стране $784 млн. Пока было освоено около $217 млн.