Краснодар, , 14:50 — REGNUM Строительство проблемного жилищного комплекса «Жемчужина» возобновили в Краснодаре, сообщили 26 июля в пресс-службе администрации региона.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Речь идёт о ЖК на по улице Шаляпина, 30/1. Его сдача планировалась в конце 2016 года, однако комплекс так и не сдали. В общей сложности на квартиры в трёх литерах долгостроя заключено более 500 договоров долевого участия.

В 2018 году застройщик был признан банкротом, в 2020 году дома были переданы на достройку региональному фонду, однако возникли проблемы с подрядчиком. После расторжения с ним договора на площадку вышел другой подрядчик. В настоящее время работы по достройке возобновились.

«На объектах ведут подготовку к выполнению отделочных работ мест общего пользования и квартир, устанавливают электрическую разводку. Также подготавливают основание под фундамент башенного крана», — сообщил вице-губернатор Евгений Наумов.

На данный момент первый литер ЖК готов на 73%, второй на 704, третий — на 18%. Завершить первый и второй литеры планируется в первом квартале 2023 года, третий литер — во втором квартале 2023 года.

Отметим, что в 2022 году на Кубани в целом запланировали восстановить права дольщиков по 85 домам, в том числе при поддержке Фонда развития территорий. Полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе намерены до конца 2023 года.