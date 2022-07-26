Тутаев, Ярославская область, , 14:58 — REGNUM В Тутаевском районе Ярославской области в реке Рыкуше выявили превышение допустимой концентрации азота, нитритов и фосфатов. Об этом сообщает департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Окрасившаяся в чёрный цвет Рыкуша yarnews.net

Напомним, проблемы с экологией в водоёме начались ещё в 2021 году, когда река окрасилась в молочно-белый цвет. Повторилось это и через год, а затем Рыкуша и вовсе почернела. Специалисты взяли пробы воды, а ярославские власти пообещали наказать виновников.

26 июля стали известны результаты вторых проб, взятых из реки.

«Содержание взвешенных веществ в пробе воды, отобранной из р. Рыкуши на 500 метров ниже по течению от места поступления сточных вод, по сравнению с фоновым показателем увеличено в среднем на 254 мг/дм3. Также в исследуемых пробах отмечено отклонение от фонового значения показателя — сухой остаток — в природной воде р. Рыкуша в месте сброса в среднем в 1,3 раза, 500 метров ниже по течению от поступления сточных вод в р. Рыкуша — в среднем в 2,2 раза», — рассказали в департаменте.

При этом специалисты уточнили, что сброс стоков в реку выполняется из шести спусков, два из которых работают в том числе в сухую и жаркую погоду.

«В сточных водах выпуска №1 выявлены превышения нормативов по биохимическому потреблению кислорода (БПК5), азоту аммонийному, нитритам и фосфатам. Качество природной воды р. Рыкуши, отобранной в месте выпуска № 1 и ниже по течению от выпуска № 1, характеризуется повышенным содержанием БПК5 и азота аммонийного. В сточных водах выпуска № 4 отмечены превышения нормативов по азоту аммонийному, нитритам и фосфатам. Качество природной воды р. Рыкуши, отобранной в месте поступления сточных вод из выпуска № 4, а также выше и ниже по течению от выпуска №4, характеризуется повышенным содержанием БПК5, азоту аммонийному и фосфатам», — отметили специалисты.

Ливневую канализацию в Тутаеве использует ООО «Водосток». Поскольку сброс сточных вод на особо охраняемую территорию является нарушением сразу двух федеральных законов, власти направили предостережение в адрес фирмы о недопустимости нарушения режима охраны. Помимо этого материалы проверки передали в Ярославскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Тутаевскую межрайонную прокуратуру.

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