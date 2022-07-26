В Ярославской области рассказали, чем загрязнили реку Рыкушу
Тутаев, Ярославская область, 26 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области в реке Рыкуше выявили превышение допустимой концентрации азота, нитритов и фосфатов. Об этом сообщает департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Напомним, проблемы с экологией в водоёме начались ещё в 2021 году, когда река окрасилась в молочно-белый цвет. Повторилось это и через год, а затем Рыкуша и вовсе почернела. Специалисты взяли пробы воды, а ярославские власти пообещали наказать виновников.
26 июля стали известны результаты вторых проб, взятых из реки.
При этом специалисты уточнили, что сброс стоков в реку выполняется из шести спусков, два из которых работают в том числе в сухую и жаркую погоду.
Ливневую канализацию в Тутаеве использует ООО «Водосток». Поскольку сброс сточных вод на особо охраняемую территорию является нарушением сразу двух федеральных законов, власти направили предостережение в адрес фирмы о недопустимости нарушения режима охраны. Помимо этого материалы проверки передали в Ярославскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Тутаевскую межрайонную прокуратуру.