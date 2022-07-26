Тюмень, 26 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в санкционный список правительства Великобритании. Об этом сообщает информационный центр региона.

Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор

«Ну наконец-то!» — так отреагировал Александр Моор на наложенные на него санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании 26 июля 2022 года расширили санкционный список на 42 позиции. Теперь в него включены министр юстиции РФ Константин Чуйченко и несколько десятков российских губернаторов.