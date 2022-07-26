26 июля 2022 | Время чтения 3 мин

На его счету не только сложнейшая операция по устранению Льва Троцкого перед началом Великой Отечественной, но и ликвидация главарей украинского нацизма - активного союзника немецкого нацизма. Поэтому сейчас, когда Россия вновь ведет вооруженную борьбу с неонацистами, увековечение памяти П. А. Судоплатова справедливо и необходимо.

Александр Савельев, , 16:13 — REGNUM В Мелитополе установили памятник Павлу Анатольевичу Судоплатову (1907–1996). Человек-легенда советской разведки не был обласкан советской властью, но до конца оставался верен своей позиции, своим принципам, Советскому Союзу. Всегда профессионально вежливый Павел Анатольевич принадлежал к старому поколению чекистов; не стесняясь лично убивать врагов, он оставался мягким и доброжелательным в отношении друзей и учеников. На его счету не только сложнейшая операция по устранению Льва Троцкого перед началом Великой Отечественной, но и ликвидация главарей украинского нацизма — активного союзника немецкого нацизма. Поэтому сейчас, когда Россия вновь ведет вооруженную борьбу с неонацистами, увековечение памяти П. А. Судоплатова справедливо и необходимо.

Павел Анатольевич Судоплатов

Долгие годы его имя замалчивалось: после прихода Никиты Хрущева к власти и разгрома органов безопасности во главе с Л. Берией партийные органы получили долгожданный перевес над чекистами, которым не преминули воспользоваться. Судоплатов был осужден на 15 лет и провел все годы заключения в особо режимной тюрьме во Владимире.

Оставшиеся после освобождения годы жизни бывший комиссар государственной безопасности, а потом генерал-лейтенант неустанно боролся за свою реабилитацию, которая произошла тихо и скромно через два года после его смерти — в 1998 году. Его правды, его знаний боялись. И вот сейчас, через четверть века после его смерти, молодое поколение России вынуждено воевать с гитлеровскими недобитками там же, где в том числе воевал и Судоплатов, — на Украине.

Биография П. А. Судоплатова напрямую связана с еще одним важнейшим вопросом нашей советской, российской, русской истории. Некоторые «ветераны аппаратных дел» не считают для себя зазорным распространять слухи о всевластии КГБ в советские времена и даже ссылаться на некий секретный план Андропова — Горбачева по уничтожению СССР. Ю. В. Андропов действительно долгие годы работал председателем Комитета, но пришел он на эту должность партийным назначенцем, ушел с нее также в ЦК КПСС, став генсеком партии. Андропов никогда не был кадровым чекистом, ни дня не провел на оперативной работе. И если этот «заговор» по уничтожению СССР действительно существовал, то его истоки следует искать в аппарате ЦК, а никак не на Лубянке.

Юрий Владимирович Андропов RIA Novosti archive

Офицеры не имели права вести оперативную работу в отношении членов КПСС и сами находились под плотным контролем своих парторганизаций. «Мы комсомольцев не берем» — одна из самых распространенных фраз в ведомстве в позднесоветское время. Лишенные инициативы и вынужденные заучивать наизусть фальшивые речи своих партийных начальников, оперативники сами постепенно отходили от идеалов служения государственности. Время Судоплатовых кончалось, и в этом, в гегемонии партаппарата, одна из главных причин, почему уже однажды разгромленный Н. Хрущевым Комитет не встал на защиту Отечества в 1991 г.

После освобождения П. А. Судоплатов написал несколько книг, которые были опубликованы в том числе и на Западе. Прав был покойный Л. В. Шебаршин, в самое сложное время возглавлявший советскую резидентуру в Иране, а потом руководивший внешней разведкой, — мемуары Судоплатова содержат излишние подробности. Но осуждать человека, который героически боролся за собственную Родину, а потом был осужден и провел долгие годы в заключении, пережил не один инфаркт по политически мотивированному, незаконному решению, ни у кого из тех, кому приходилось принимать оперативные и стратегические решения, рука не поднимется. Конечно, Павел Анатольевич до последних дней сохранил личную обиду за то, как с ним поступил малограмотный партаппарат во главе с Хрущевым. Но еще больше он переживал за судьбу России.

Город Мелитополь можно только поздравить с увековечением памяти легенды советской и российской разведки — П. А. Судоплатова.