Донецк, , 14:46 — REGNUM Вооружённые украинские формирования вновь подвергли артиллерийскому обстрелу Куйбышевский район Донецка. Об этом 26 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что новый обстрел Куйбышевского района Донецка со ВСУ был зафиксирован в 14:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что киевский режим сильно заблуждается, если верит, что возможная поставка американских военных самолетов F-16 способна повлиять на ход спецоперации.