Москва, , 14:46 — REGNUM Инициатива Минстроя о включении в тарифы ЖКХ расходов на цифровую инфраструктуру вряд ли будет поддержана, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Прибор учета Мэрия Ярославля

«Ведь тарифы на ЖКХ итак растут ежегодно. Причём достаточно существенно. Со стороны граждан будет выражен явный протест, поскольку по факту пока мало кто понимает принципы цифровизации, а платить из своего кармана за то, что непонятно население не готово.

Данные расходы могли бы быть включены в рамках национального проекта по цифровизации экономики, и это было бы более адекватно.

Тем более, что от внедрения таких технологий больше всего выгоду получать госучреждения.

Граждане по факту могут пользоваться услугами ЖКХ как и ранее без каких-либо особых цифровых технологий», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, включить в тарифы на услуги ЖКХ расходы на создание цифровой инфраструктуры при установке умных приборов учёта воды и тепла, на IT-технологии в ЖКХ предлагает Минстрой России.

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