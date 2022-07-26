Москва, , 14:43 — REGNUM Киевский режим сильно заблуждается, если верит, что возможная поставка американских военных самолетов F-16 способна повлиять на ход спецоперации. Об этом 26 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, подготовка украинских пилотов потребует длительного времени перед тем как они смогут начать участвовать в боевых действиях управляя американскими самолетами. К тому же F-16 станет легкой добычей для российских систем ПВО.

«Это маниловщина. Подготовка украинских пилотов на переобучение и боевое применение F-16 займет от года до двух лет. Второе — это легкая цель для наших ПВО. Даже комплексы Бук, Тор легко обнаружат и собьют в зоне своей ответственности такую цель как F-16», — сказал Коротченко.

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