Москва, 26 июля 2022, 14:43 — REGNUM В состав женского комитета Европейской конфедерации бокса (EUBC) вошла генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Об этом 26 июля сообщили в федерации.
Отмечается, что по итогам онлайн-заседания совета директоров EUBC принято решение о включении двух представителей России в составы комитетов организации.
Кириенко вошла в женский комитет EUBC. Кроме того, в тренерский комитет вошёл заслуженный тренер России, старший тренер юношеской сборной России по боксу Виктор Волков.