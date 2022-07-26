Москва, , 14:43 — REGNUM В состав женского комитета Европейской конфедерации бокса (EUBC) вошла генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Об этом 26 июля сообщили в федерации.

Бокс Цитата из м/ф «Брэк». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР

Отмечается, что по итогам онлайн-заседания совета директоров EUBC принято решение о включении двух представителей России в составы комитетов организации.

Кириенко вошла в женский комитет EUBC. Кроме того, в тренерский комитет вошёл заслуженный тренер России, старший тренер юношеской сборной России по боксу Виктор Волков.