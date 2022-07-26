Донецк, 26 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 26 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что темпы продвижения российской армии во время спецоперации сдерживает ряд факторов не связанных с сопротивлением украинских оккупантов.