Москва, 26 июля 2022, 14:41 — REGNUM Реализация образовательного проекта в Афганистане создает потенциальные риски для стран Туркестана. Такое мнение 26 июля ИА REGNUM высказал руководитель аналитического центра Российского общества политологов, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.
По мнению собеседника, официальная образовательная программа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по открытию сети медресе в Афганистане «направлена на распространение военно-религиозного воспитания».
Политолог подчеркнул разницу в тактике обучения двух террористических групп.
«Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовили детей «штучно». «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поставил это дело «на поток», — сказал он.
Эксперт напомнил, что «новые медресе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открывают в северных провинциях Афганистана, которые граничат со странами Средней Азии».
«В этих «колледжах», если не сказать «вузах джихада» будут учиться в том числе дети беженцев из Средней Азии, в семьях которых обычно много детей. Людям и организациям, которые отвечают за безопасность в регионе нужно об этом помнить», — резюмировал политолог.
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