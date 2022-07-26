* запрещённая в России организация

Москва, , 14:41 — REGNUM Реализация образовательного проекта в Афганистане создает потенциальные риски для стран Туркестана. Такое мнение 26 июля ИА REGNUM высказал руководитель аналитического центра Российского общества политологов, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

По мнению собеседника, официальная образовательная программа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по открытию сети медресе в Афганистане «направлена на распространение военно-религиозного воспитания».

Андрей Серенко «Можно только предположить, к чему приведет реализация подобного проекта. Если исходить из того, что в талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) медресе будут учиться дети этнических киргизов, таджиков и туркмен, то едва ли их готовят для вхождения в ряды новой политической элиты Афганистана. «Талибы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ориентируются и опираются на пуштунов. Дети этнических меньшинств нужны для нескольких целей — они станут для них «пушечным мясом» в случае военных действий, а в условно мирное время обеспечат поддержку действующего режима в Афганистане».

Политолог подчеркнул разницу в тактике обучения двух террористических групп.

«Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовили детей «штучно». «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поставил это дело «на поток», — сказал он.

Эксперт напомнил, что «новые медресе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открывают в северных провинциях Афганистана, которые граничат со странами Средней Азии».

«В этих «колледжах», если не сказать «вузах джихада» будут учиться в том числе дети беженцев из Средней Азии, в семьях которых обычно много детей. Людям и организациям, которые отвечают за безопасность в регионе нужно об этом помнить», — резюмировал политолог.

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