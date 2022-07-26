София, 26 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Государственное агентство по национальной безопасности Болгарии (ГАНБ) отказалось предоставлять болгарскому Следственному комитету информацию о зарубежных счетах и недвижимости ряда политиков. Об этом 26 июля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, соответствующий отказ был официально задекларирован в Административном суде Софии. Никаких пояснений относительно своей позиции руководство ГАНБ не дало.

Напомним, ранее сразу несколько болгарских парламентских структур инициировали проверку доходов некоторых высокопоставленных чиновников Болгарии.

Акция проводится под эгидой регионального Антикоррупционного бюро.