Краснодар, , 14:40 — REGNUM Режим повышенной готовности действует на территории Краснодарского края из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС России 26 июля.

Ливень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В Краснодарском крае МЧС России функционирует в режиме повышенной готовности из-за непогоды», — говорится в сообщении.

С 25 июля и до конца суток 27 июля на территории Краснодарского края действует предупреждение о непогоде. Прогнозируются ливни, грозы, град при сильном ветре, есть угрозы подъёма уровня воды в реках.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, за минувшие сутки в Северском районе края за четыре часа выпало 39 мм осадков, по пять миллиметров выпало в Краснодаре и Тимашевском районе. В Северском районе регистрировалось скопление воды на низменных участках, после завершения осадков вода сошла, откачка не проводилась, подтопленных территорий в регионе нет. В Геленджикском районе утром 26 июля регистрировалось образование смерчей над морем.

«В целом по Краснодарскому краю в готовности к действиям по предназначению находится группировка сил и средств общей численностью 7350 человек, 2221 единица техники», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26–27 июля штормовое предупреждение из-за ливней объявлено в Сочи. Отметим, что курорт лишь накануне оправился от удара стихии 23–24 июля.