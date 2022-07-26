Новосибирск, 26 июля 2022, 14:39 — REGNUM В Новосибирской области в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 278 пациентов, в том числе 12 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 53 новых носителя коронавируса. За это же время 58 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался, в реанимации находятся 15 человек, на ИВЛ — четыре пациента.
Всего в регионе зарегистрировано 261 449 случаев заражения коронавирусом, 254 463 пациента выздоровели, умерли 5697 человек.