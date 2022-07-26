Новосибирск, 26 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 278 пациентов, в том числе 12 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 53 новых носителя коронавируса. За это же время 58 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался, в реанимации находятся 15 человек, на ИВЛ — четыре пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 261 449 случаев заражения коронавирусом, 254 463 пациента выздоровели, умерли 5697 человек.