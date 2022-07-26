Москва, 26 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Россия начнёт формировать собственную орбитальную станцию. Об этом 26 июля заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Официальное интернет-представительство президента России Юрий Борисов

«Мы ведём работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — заявил Борисов.

«Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса», — подчеркнул он.