Нижний Новгород, , 14:38 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попал под персональные санкции Великобритании. Документ опубликован на портале британского правительства 26 июля.

Глеб Никитин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никаких переживаний и сожалений по этому поводу и быть не может. На мою работу и жизнь это никак не повлияет», — прокомментировал попадание под санкции Никитин в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что неоднократно был на Донбассе и видел, как там люди верят России и надеются на нее. Глава области заверил, что и в дальнейшем будет помогать Донбассу.

«Сегодня отправили новую партию гуманитарного груза», — заключил он.

ИА REGNUM напоминает, также в перечень лиц, попавших под санкции, включен еще 41 глава субъекта России. Из числа глав регионов Приволжского федерального округа туда попали глава Башкирии Радий Хабиров, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Самарской области Дмитрий Азаров.