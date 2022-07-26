Бухарест, , 14:38 — REGNUM Минимальная заработная плата в Румынии будет повышена сразу после проведения переговоров правительства с представителями основных профсоюзных движений. Об этом 26 июля со ссылкой на заявление статс-секретаря румынского министерства труда Кристиана Василкою сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам Василкою, в настоящее время официальный Бухарест располагает необходимыми финансовыми и организационными возможностями для осуществления масштабной программы по предоставлению отдельной категории граждан дополнительных социальных гарантий.

«Минимальная зарплата будет увеличена как в государственном секторе, так и на частных предприятиях», — отметил, в частности, он.

В настоящее время у здания минтруда Румынии в Бухаресте проходит масштабная акция представителей крупнейшего профсоюзного синдиката страны — Declic. Демонстранты требуют от правительства дополнительных социальных гарантий.